Аксинья Леонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиДо 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Абрам Демидов
Отец ребёнка: Демид Минаев
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Аксинья Демидова
Отец ребёнка: Демид Минаев
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Пётр Демидов
Отец ребёнка: Демид Минаев
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Матвей Демидов
Отец ребёнка: Демид Минаев
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Марина Дементьева
Отец ребёнка: Демид Минаев
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Григорий Демидов
Отец ребёнка: Демид Минаев
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Терентий Демидов
Отец ребёнка: Демид Минаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демид Минаев
Смерть
До 1796