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Аксинья Леонова

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Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

До 1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1776 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Абрам Демидов

Отец ребёнка: Демид Минаев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Аксинья Демидова

Отец ребёнка: Демид Минаев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Пётр Демидов

Отец ребёнка: Демид Минаев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Матвей Демидов

Отец ребёнка: Демид Минаев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Марина Дементьева

Отец ребёнка: Демид Минаев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Григорий Демидов

Отец ребёнка: Демид Минаев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Терентий Демидов

Отец ребёнка: Демид Минаев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид Минаев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
До 1796
Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
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