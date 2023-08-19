Лагошин Евфим Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лагошина Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лагошина Ксения Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно