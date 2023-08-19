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Лагошин Евфим Васильевич

Место рождения

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд

Дата рождения

28.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1904

Отец: Лагошин Василий Стефанович

Мать: Лагошина Меланья Андреевна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагошина Ксения Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагошина Ксения Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагошина Ксения Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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