Леонова (Царькова) Февронья Евсеевна
Место рождения
Дата рождения08.07.1905
Дата смерти14.02.1994
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1905
Отец: Царьков Евсей Сергеевич
Мать: Царькова Хритинья
Рождение ребёнка
19.12.1930
Сын: Леонов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Леонов Афанас Сергеевич
Рождение ребёнка
25.03.1936
Сын: Леонов Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Леонов Афанас Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1994