Леонова (Царькова) Февронья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Царькова) Февронья Евсеевна

Место рождения

Тишино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.07.1905

Дата смерти

14.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1905

Отец: Царьков Евсей Сергеевич

Мать: Царькова Хритинья

Тишино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1930

Сын: Леонов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Леонов Афанас Сергеевич

Рождение ребёнка
25.03.1936

Сын: Леонов Анатолий Афанасьевич

Отец ребёнка: Леонов Афанас Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Афанас Сергеевич

Смерть
14.02.1994