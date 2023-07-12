Пушкарева (Ермакова) Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Ермаков Федор Харитонович
Мать: Пелагея Кузьминична
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
1914
Сын: Пушкарев Василий Степанович
Отец ребёнка: Пушкарев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пушкарев Валентин Степанович
Отец ребёнка: Пушкарев Степан Иванович
Смерть
Неизвестно