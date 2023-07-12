Пушкарева (Ермакова) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Ермакова) Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ермаков Федор Харитонович

Мать: Пелагея Кузьминична

Бракосочетание
1909

Муж: Пушкарев Степан Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пушкарев Василий Степанович

Отец ребёнка: Пушкарев Степан Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Пушкарев Валентин Степанович

Отец ребёнка: Пушкарев Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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