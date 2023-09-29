Никитина Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1974

Отец: Штанько Алексей Иванович

Мать: Штанько Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
10.03.1993

Дочь: Шапошникова Марина Магамедовна

Отец ребёнка: Штанько Магамед Магамедович

Рождение ребёнка
01.11.2001

Дочь: Лотоцкая Александра Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.11.2004

Дочь: Штанько Олеся Максимовна

Отец ребёнка: не указан

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