Никитина Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1974
Рождение ребёнка
10.03.1993
Дочь: Шапошникова Марина Магамедовна
Отец ребёнка: Штанько Магамед Магамедович
Рождение ребёнка
01.11.2001
Дочь: Лотоцкая Александра Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.11.2004
Дочь: Штанько Олеся Максимовна
Отец ребёнка: не указан