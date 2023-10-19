Платов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1994

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1994

Отец: Платов Борис

Мать: Платова Екатерина

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