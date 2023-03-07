Ашихмин Федор Савинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Ашихмина Акилина Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Ашихмин Тит Федоров
Мать ребёнка: Ашихмина Акилина Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1827