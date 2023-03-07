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Ашихмин Федор Савинов

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Место рождения

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Ашихмин Савва (Савватей) Ерофеев

Мать: Ашихмина Параскева (Никитина)

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Ашихмина Акилина Матвеева

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Ашихмин Тит Федоров

Мать ребёнка: Ашихмина Акилина Матвеева

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Акилина Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1827
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