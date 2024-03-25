Никитина (Чудакова) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1885
Бракосочетание
27.07.1903
Рождение ребёнка
30.01.1904
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Никитин Ильич
Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1907
Дочь: Никитина Марина Ильинична
Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1909
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1911
Дочь: Васса Ильинична
Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Никитина Марина Ильинична
Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Никитин Ильич
Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно