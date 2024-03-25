Никитина (Чудакова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Чудакова) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.07.1903

Муж: Никитин Илья Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1904

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Никитин Ильич

Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1907

Дочь: Никитина Марина Ильинична

Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1909

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1911

Дочь: Васса Ильинична

Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Никитина Марина Ильинична

Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Никитин Ильич

Отец ребёнка: Никитин Илья Петрович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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