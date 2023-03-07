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Дубовик Василий Андреевич

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

14.07.1907

Дата смерти

30.08.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1907

Отец: Дубовик Андрей Илларионович

Мать: Дубовик Ирина Львовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1907. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1329
Крещение
15.07.1907
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1907. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1329
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
30.08.1907
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1907. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1329
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