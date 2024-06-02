Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Ирина

Отец ребёнка: Ковалев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Рита Александровна

Отец ребёнка: Ковалев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Александр

Смерть
Неизвестно

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