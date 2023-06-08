Фалилеева (Плюснина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалилеева (Плюснина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плюснин Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Фалилеев Петр

Отец ребёнка: Фалилеев Павел

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Фалилеев Павел

Рождение ребёнка
1906

Сын: Фалилеев Петр

Отец ребёнка: Фалилеев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалилеев Павел

Смерть
Неизвестно