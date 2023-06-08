Фалилеева (Плюснина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плюснин Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Фалилеев Петр
Отец ребёнка: Фалилеев Павел
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Фалилеев Павел
Рождение ребёнка
1906
Сын: Фалилеев Петр
Отец ребёнка: Фалилеев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фалилеев Павел
Смерть
Неизвестно