Грек Кирилл Алексеевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1720
Дата смерти01.06.1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1720
Отец: Грек Алексей
Мать: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1765
Жена: Грек Феодосия Даниловна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Грекова Анна Демьяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анастасия Кирилл
Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Наталья Кирилловна
Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Татьяна Кирилловна
Мать ребёнка: Грекова Анна Демьяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Матрона Кирилловна
Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Торгунова Наталья Кирилловна
Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анастасия Кирилловна
Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Кирилловна
Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грекова Анна Демьяновна
Похороны
01.06.1782
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Смерть
01.06.1782
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка | ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-578, м/к-1782г.,кадр-470,лист-389,зап-8