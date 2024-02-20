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Грек Кирилл Алексеевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1720

Дата смерти

01.06.1782

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Грек Алексей

Мать: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1765

Жена: Грек Феодосия Даниловна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1767

Сын: Грек Мирон Кириллович

Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1768

Сын: Грек Василий Кириллович

Мать ребёнка: Грекова Анна Демьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анастасия Кирилл

Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Наталья Кирилловна

Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1772

Сын: Грек Кондрат Кириллович

Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Татьяна Кирилловна

Мать ребёнка: Грекова Анна Демьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Матрона Кирилловна

Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Торгунова Наталья Кирилловна

Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Кирилловна

Мать ребёнка: Грек Феодосия Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грекова Анна Демьяновна

Похороны
01.06.1782
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Смерть
01.06.1782
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка | ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-578, м/к-1782г.,кадр-470,лист-389,зап-8
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