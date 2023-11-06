Тарасов александр александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов александр александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1984

Дочь: Тарасова анна александровна

Мать ребёнка: Быстрова любовь григорьевна

Рождение ребёнка
15.07.1987

Дочь: Тарасова кристина александровна

Мать ребёнка: Быстрова любовь григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова любовь григорьевна

Смерть
Неизвестно
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