Тарасов александр александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1984
Дочь: Тарасова анна александровна
Мать ребёнка: Быстрова любовь григорьевна
Рождение ребёнка
15.07.1987
Дочь: Тарасова кристина александровна
Мать ребёнка: Быстрова любовь григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно