Долотов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.?
Дочь: Долотова Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Часова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долотова Инга Викторовна
Мать ребёнка: Часова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долотов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Часова Надежда Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Часова Надежда Павловна