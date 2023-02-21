Долотов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолотов Виктор

Долотов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.?

Дочь: Долотова Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Часова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долотова Инга Викторовна

Мать ребёнка: Часова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долотов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Часова Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Часова Надежда Павловна

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