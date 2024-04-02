Жбанова (Кондылёва) Екатерина
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.12.1905
Дата смерти21.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1905
Отец: Кондылёв Фёдор
Мать: Кондылёва Ольга
Россия
Бракосочетание
29.04.1925
Муж: Жбанов Василий
р.п. Ардатов
Рождение ребёнка
08.03.1926
Сын: Жбанов Иван
Отец ребёнка: Жбанов Василий
п. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.
Смерть
21.09.1987
г. Кулебаки
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Кулебаки