Жбанова (Кондылёва) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖбанова (Кондылёва) Екатерина

Жбанова (Кондылёва) Екатерина

Место рождения

Россия

Дата рождения

06.12.1905

Дата смерти

21.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1905

Отец: Кондылёв Фёдор

Мать: Кондылёва Ольга

Россия
Бракосочетание
29.04.1925

Муж: Жбанов Василий

р.п. Ардатов
Рождение ребёнка
08.03.1926

Сын: Жбанов Иван

Отец ребёнка: Жбанов Василий

п. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.
Смерть
21.09.1987
г. Кулебаки
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Кулебаки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close