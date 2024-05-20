Бедарева Матрена Феодотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Неизвестно Феодот
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедарев Колистрат
Место жительства
Неизвестно
с.Быстрянка
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бедарев Спиридон Колистратов
Отец ребёнка: Бедарев Колистрат
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бедарев Никита Колистратов
Отец ребёнка: Бедарев Колистрат
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Бедарев Колистрат
Смерть
Неизвестно