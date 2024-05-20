Бедарева Матрена Феодотова 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедарева Матрена Феодотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Неизвестно Феодот

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедарев Колистрат

Место жительства
Неизвестно
с.Быстрянка
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бедарев Спиридон Колистратов

Отец ребёнка: Бедарев Колистрат

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бедарев Никита Колистратов

Отец ребёнка: Бедарев Колистрат

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бедарев Ипат Колистратов

Отец ребёнка: Бедарев Колистрат

Смерть
Неизвестно

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