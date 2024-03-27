Яхья Муси Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения17.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1872
Отец: Муса Габделхаликов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
26.01.1896
Дочь: Шамсибану Яхья Кызы
Мать ребёнка: Шамсикамар Хайрулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
24.01.1898
Сын: Гайси Яхья Улы
Мать ребёнка: Шамсикамар Хайрулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1899
Сын: Ярхаметдин Яхья Улы
Мать ребёнка: Шамсикамар Хайрулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
19.06.1902
Сын: Габделабрар Яхья Улы
Мать ребёнка: Шамсикамар Хайрулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
11.03.1905
Сын: Мусин Гумар Яхья Улы
Мать ребёнка: Шамсикамар Хайрулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.08.1908
Сын: Гусман Яхья Улы
Мать ребёнка: Шамсикамар Хайрулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсикамар Хайрулла Кызы
Смерть
Неизвестно