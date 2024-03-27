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Яхья Муси Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

17.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1872

Отец: Муса Габделхаликов

Мать: Амиркамал Мухаметзян Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
26.01.1896

Дочь: Шамсибану Яхья Кызы

Мать ребёнка: Шамсикамар Хайрулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
24.01.1898

Сын: Гайси Яхья Улы

Мать ребёнка: Шамсикамар Хайрулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1899

Сын: Ярхаметдин Яхья Улы

Мать ребёнка: Шамсикамар Хайрулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
19.06.1902

Сын: Габделабрар Яхья Улы

Мать ребёнка: Шамсикамар Хайрулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
11.03.1905

Сын: Мусин Гумар Яхья Улы

Мать ребёнка: Шамсикамар Хайрулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.08.1908

Сын: Гусман Яхья Улы

Мать ребёнка: Шамсикамар Хайрулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсикамар Хайрулла Кызы

Смерть
Неизвестно
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