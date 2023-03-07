Вахрушев Епимах Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Вахрушев Алексей Михайлов
Мать: Вахрушева ?
Рождение ребёнка
1775
Сын: Вахрушев Григорий Епимахов
Мать ребёнка: Вахрушева Ефимия Нестерова
Рождение ребёнка
1804
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вахрушева Ефимия Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вахрушева Афимья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Епимахова
Мать ребёнка: Вахрушева Ефимия Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1821