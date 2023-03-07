Вахрушев Епимах Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушев Епимах Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Вахрушев Алексей Михайлов

Мать: Вахрушева ?

Рождение ребёнка
1775

Сын: Вахрушев Григорий Епимахов

Мать ребёнка: Вахрушева Ефимия Нестерова

Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вахрушева Ефимия Нестерова

Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Афимья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Епимахова

Мать ребёнка: Вахрушева Ефимия Нестерова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Ефимия Нестерова

Место жительства
Неизвестно
Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1821
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