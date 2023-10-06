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Ярмак Евтихий Захарович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.09.1883

Дата смерти

06.08.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1883

Отец: Ярмак Захарий Агафонович

Мать: Ярмак Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.08.1885
Черниговская губерния, Российская империя
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