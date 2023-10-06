Ярмак Евтихий Захарович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.09.1883
Дата смерти06.08.1885
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1883
Отец: Ярмак Захарий Агафонович
Мать: Ярмак Мария Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.08.1885
Черниговская губерния, Российская империя