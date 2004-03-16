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Жовнер Екатерина Алексеевна
Жовнер Екатерина Алексеевна
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
16.03.2004
Пол
Женский
Отец
Жовнер Алексей Вадимович
1977 г.р.
Мать
Жовнер (Березовская) Татьяна Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2004
Отец:
Жовнер Алексей Вадимович
Мать:
Жовнер Татьяна Александровна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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