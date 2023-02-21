Крикунов Никифор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крикунов Никифор Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1903 ст.

Дочь: Крикунова Антонина Никифоровна

Мать ребёнка: Крикунова Евдокия Федоровна

Запись о рождении и крещении сделана в селе Кача Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1903 ст.
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бахчисарайский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крикунова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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