Кириллова (Цапина) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Цапина) Клавдия Ивановна

Место рождения

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан

Дата рождения

15.08.1941

Дата смерти

26.10.2006

Пол

Женский

Отец

Между 1900 и 1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЗ
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Место
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Рождение
15.08.1941

Отец: Цапин Иван

Мать: Цапина Александра Петровна

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
Около 1960

Муж: скрыто настройками приватности

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
13.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Смерть
26.10.2006