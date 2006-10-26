Кириллова (Цапина) Клавдия Ивановна
Место рожденияБухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Дата рождения15.08.1941
Дата смерти26.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1941
Отец: Цапин Иван
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
Около 1960
Муж: скрыто настройками приватности
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
13.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Смерть
26.10.2006