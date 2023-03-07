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Елисавета Феодорова

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Место рождения

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
20.01.1836

Муж: Николай Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Метрическая книга 1836 г
Рождение ребёнка
18.06.1837

Сын: Петр Николаев

Отец ребёнка: Николай Семенов

Рождение ребёнка
13.10.1838

Дочь: Параскева Николаева

Отец ребёнка: Николай Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
03.05.1840

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
03.02.1842

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
22.03.1844

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Николай Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
09.05.1845

Сын: Николай Николаев

Отец ребёнка: Николай Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
25.04.1847

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Николай Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.07.1848

Сын: Гавриил Николаев

Отец ребёнка: Николай Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
24.01.1850

Сын: Василий Николаев

Отец ребёнка: Николай Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
30.05.1853

Сын: Степан Николаев

Отец ребёнка: Николай Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.06.1856

Дочь: Акилина Николаева

Отец ребёнка: Николай Семенов

Смерть
Неизвестно
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