Брагина (Благодатских) Васса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Благодатских Пётр Савинович
Мать: Благодатских Ирина
Рождение ребёнка
19.06.1939
Сын: Брагин Пётр Павлович
Отец ребёнка: Брагин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брагин Иван Павлович
Отец ребёнка: Брагин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брагин Павел Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно