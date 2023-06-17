Брагина (Благодатских) Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина (Благодатских) Васса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Благодатских Пётр Савинович

Мать: Благодатских Ирина

Рождение ребёнка
19.06.1939

Сын: Брагин Пётр Павлович

Отец ребёнка: Брагин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брагин Иван Павлович

Отец ребёнка: Брагин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брагин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Брагин Павел Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брагин Павел Фёдорович

Смерть
Неизвестно