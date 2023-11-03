Трушников Трифон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Трифон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трушников Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Трушников Степан Трифонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Трушников Иван Трифонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Трушников Терентий Трифонов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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