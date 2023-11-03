Трушников Трифон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трушников Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Трушников Степан Трифонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Трушников Терентий Трифонов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно