Кокорина Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров
Бракосочетание
До 1797
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кокорина Анна Васильева
Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Кокорина Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Кокорина Феодора Васильева
Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Кокорина Евфросиния Васильева
Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно