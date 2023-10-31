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Кокорина Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Кокорин Степан Васильев

Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1797

Муж: Кокорин Василий Федоров

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кокорина Анна Васильева

Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Кокорина Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кокорин Федор Васильев

Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Кокорина Феодора Васильева

Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Кокорина Евфросиния Васильева

Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров

Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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