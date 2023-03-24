Гусаров Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусаров Василий Васильевич

Гусаров Василий Васильевич

avatar

Место рождения

Россия Окуловский район Ленинградская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гусаров Василий

Мать: не указана

Россия Окуловский район Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.06.1941

Сын: Гусаров Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Смерть
?.08.1943
Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close