Гусаров Василий Васильевич
Место рожденияРоссия Окуловский район Ленинградская область
Дата рождения1913
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Гусаров Василий
Мать: не указана
Россия Окуловский район Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.06.1941
Сын: Гусаров Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Евгения Александровна
Смерть
?.08.1943
Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
пропал без вести