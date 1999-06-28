Курсик Леонид Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1930
Дата смерти28.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1930
Отец: Курсик Дмитрий
Мать: Курсик Анна
Рождение ребёнка
05.04.1957
Дочь: Бех Лидия Леонтьевна
Мать ребёнка: Курсик Галина Михайловна
Рождение ребёнка
02.03.1969
Дочь: Гаврилюк Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Курсик Галина Михайловна
Смерть
28.06.1999