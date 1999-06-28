Курсик Леонид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курсик Леонид Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1930

Дата смерти

28.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1930

Отец: Курсик Дмитрий

Мать: Курсик Анна

Рождение ребёнка
05.04.1957

Дочь: Бех Лидия Леонтьевна

Мать ребёнка: Курсик Галина Михайловна

Рождение ребёнка
02.03.1969

Дочь: Гаврилюк Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Курсик Галина Михайловна

Смерть
28.06.1999
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