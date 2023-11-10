Никита Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиМежду 1755 и Неизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Степан Васильевич
Мать: Матрона Никитична
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Григорий Никитич
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Иван Никитич
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Петровна
Смерть
Между 1755 и Неизвестно