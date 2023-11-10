Никита Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Степанович

Никита Степанович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Между 1755 и Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1705 г.р.

Жена

Около 1731 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Степан Васильевич

Мать: Матрона Никитична

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Григорий Никитич

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Иван Никитич

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Петровна

Смерть
Между 1755 и Неизвестно
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close