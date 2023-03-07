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Америков Григорий Петров

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

До 1896

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Америков Петр Ефимов

Мать: Америкова Александра Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Америков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Америкова ?

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Америков Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Америкова ?

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Америкова ?

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Америков Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Америкова ?

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Америкова Ксения Иванова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Америкова ?

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1896
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