Америков Григорий Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиДо 1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Америков Петр Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Америков Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Америкова ?
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Америков Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Америкова ?
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Америкова ?
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Америков Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Америкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Америкова Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Америкова ?
Смерть
До 1896