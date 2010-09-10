Патрикеев Платон Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрикеев Платон Максимович

Патрикеев Платон Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2010

Отец: Патрикеев Максим Иванович

Мать: Смелкова Елена Валентиновна