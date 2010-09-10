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Патрикеев Платон Максимович
Патрикеев Платон Максимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.2010
Пол
Мужской
Отец
Патрикеев Максим Иванович
1977 г.р.
Мать
Смелкова Елена Валентиновна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2010
Отец:
Патрикеев Максим Иванович
Мать:
Смелкова Елена Валентиновна
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