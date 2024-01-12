Матаркина Сусанна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Матаркина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостина Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Старостин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Эрхан Николаевич
Отец ребёнка: Старостин Николай Николаевич