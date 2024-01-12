Матаркина Сусанна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матаркина Сусанна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Матаркина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Семен Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Старостин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Эрхан Николаевич

Отец ребёнка: Старостин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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