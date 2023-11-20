Будник Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будник Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.2001

Сын: Будник Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.2011

Дочь: Будник Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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