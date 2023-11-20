Будник Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.2001
Сын: Будник Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.2011
Дочь: Будник Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности