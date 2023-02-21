Трегубова Устинья Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Трегубов Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Степанида Михайлова
Отец ребёнка: Трегубов Михаил Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно