Трегубова Устинья Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова Устинья Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Трегубов Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Трегубов Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Степанида Михайлова

Отец ребёнка: Трегубов Михаил Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Михаил Алексеев

Смерть
Неизвестно
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