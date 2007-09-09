Лаптева (Самсонова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1924
Дата смерти09.09.2007
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1924
Рождение ребёнка
06.11.1959
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.09.2007
Похороны
Неизвестно
г. Санкт-Петербург, Ковалевское кладбище, квартал 36