Лаптева (Самсонова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Самсонова) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1924

Дата смерти

09.09.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1924

Отец: Самсонов Павел Андреевич

Мать: Самсонова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
06.11.1959

Сын: Лаптев Евгений Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.09.2007
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
г. Санкт-Петербург, Ковалевское кладбище, квартал 36
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