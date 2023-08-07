Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Петр Михайлович

Мать: Василиса Кузьминична

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Христинья Степановна

Мать ребёнка: Татьяна Ионовна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ефросинья Степановна

Мать ребёнка: Татьяна Ионовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Татьяна Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ионовна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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