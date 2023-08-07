Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Петр Михайлович
Мать: Василиса Кузьминична
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Христинья Степановна
Мать ребёнка: Татьяна Ионовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ефросинья Степановна
Мать ребёнка: Татьяна Ионовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Татьяна Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ионовна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно