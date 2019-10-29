Еньшина (Белослюдова) Евстолия Петровна
Место рождения
Дата рождения07.06.1937
Дата смерти29.10.2019
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1937
Отец: Белослюдов Петр Дмитриевич
Мать: Белослюдова Евдокия
Бракосочетание
20.11.1959
Рождение ребёнка
06.10.1960
Сын: Еньшин Андрей
Отец ребёнка: Еньшин Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еньшин Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
12.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еньшин Геннадий Васильевич
Смерть
29.10.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость