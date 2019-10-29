Еньшина (Белослюдова) Евстолия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еньшина (Белослюдова) Евстолия Петровна

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Место рождения

Глубокое, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

07.06.1937

Дата смерти

29.10.2019

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Муж

1936 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1937

Отец: Белослюдов Петр Дмитриевич

Мать: Белослюдова Евдокия

Глубокое, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
20.11.1959

Муж: Еньшин Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
06.10.1960

Сын: Еньшин Андрей

Отец ребёнка: Еньшин Геннадий Васильевич

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еньшин Геннадий Васильевич

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еньшин Геннадий Васильевич

Смерть
29.10.2019
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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