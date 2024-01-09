Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна

Место рождения

Меченки, Полтавська область

Дата рождения

24.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1887

Отец: Махновский Фёдор Логгинович

Мать: (Тужик) Елена Федоровна

Меченки, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович

Рождение ребёнка
23.09.1907

Дочь: (Нестерец) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович

Рождение ребёнка
17.09.1909

Дочь: (Нестерец) Вера Кузьминична

Отец ребёнка: Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович

Рождение ребёнка
15.01.1912

Сын: Нестерец Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.04.1914

Дочь: (Нестерец) Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович

Рождение ребёнка
04.09.1917

Дочь: (Нестерец) Елизавета Кузьминична

Отец ребёнка: Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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