Пугачева Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачева Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1908

Дочь: Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Пугачев Дмитрий Андреев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Пугачев Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Пугачев Дмитрий Андреев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1917

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Пугачев Дмитрий Андреев

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Дмитрий Андреев

Смерть
Неизвестно