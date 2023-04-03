Пугачева Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1908
Дочь: Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: Пугачев Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Пугачев Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
15.07.1917
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Пугачев Дмитрий Андреев
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно