Котельникова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томара Павловна
Отец ребёнка: Котельников Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котельников Юрий Павлович
Отец ребёнка: Котельников Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котельников Павел
Смерть
Неизвестно