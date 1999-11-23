Полякова полина васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1924
Дата смерти23.11.1999
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1924
Рождение ребёнка
22.06.1956
Дочь: Роледер татьяна александровна
Отец ребёнка: Поляков александр александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков александр александрович
Смерть
23.11.1999