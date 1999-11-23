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Полякова полина васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1924

Дата смерти

23.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1924

Отец: Ламанов василий николаевич

Мать: Ламанова софья стефановна

Рождение ребёнка
22.06.1956

Дочь: Роледер татьяна александровна

Отец ребёнка: Поляков александр александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков александр александрович

Смерть
23.11.1999