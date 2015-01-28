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Шабанова Дарья Михайловна
Шабанова Дарья Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.2015
Пол
Женский
Отец
Шабанов Михаил Дмитриевич
1992 г.р.
Мать
Шабанова (Фоканова) Елена Романовна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2015
Отец:
Шабанов Михаил Дмитриевич
Мать:
Шабанова Елена Романовна
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