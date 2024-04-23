Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рождения1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.02.1891
Муж: Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
20.09.1892
Сын: Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
25.08.1894
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
25.12.1896
Сын: Степан Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
12.02.1899
Сын: Парфён Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
01.07.1901
Дочь: Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
06.07.1902
Дочь: Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
25.06.1905
Дочь: Ефросинья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
03.07.1906
Сын: Сергей Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
01.11.1908
Дочь: Матрёна Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
01.02.1910
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
13.10.1912
Дочь: Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Трофимович