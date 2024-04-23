Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Андреевна

Место рождения

Приволье, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Приволье, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
11.02.1891

Муж: Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
20.09.1892

Сын: Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Трофимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1894

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Трофимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1896

Сын: Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Трофимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1899

Сын: Парфён Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Трофимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1901

Дочь: Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Трофимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1902

Дочь: Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Трофимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1905

Дочь: Ефросинья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Трофимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1906

Сын: Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Трофимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1908

Дочь: Матрёна Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Трофимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1910

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Трофимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1912

Дочь: Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Трофимович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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