(Прилепина) Августья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Прасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Прилепин Тихон Никитич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Прилепин Тихон Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно