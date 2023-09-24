(Прилепина) Августья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прилепина) Августья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Прилепин Тихон Никитич

Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елена Тихоновна

Отец ребёнка: Прилепин Тихон Никитич

Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилепин Тихон Никитич

Смерть
Неизвестно
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