Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна
Место рождения
Дата рождения04.01.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1860 ст.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Павловская Фекла Евтихиевна
Отец ребёнка: Павловский Евтихий Данилович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Павловская Феодосия Евтихиевна
Отец ребёнка: Павловский Евтихий Данилович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Павловская Дарья Евтихиевна
Отец ребёнка: Павловский Евтихий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно