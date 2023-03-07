Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна

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Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

04.01.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1860 ст.

Отец: Добровольский Федор Семенович

Мать: Добровольская Параскева Иосифовна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Павловская Фекла Евтихиевна

Отец ребёнка: Павловский Евтихий Данилович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Павловская Феодосия Евтихиевна

Отец ребёнка: Павловский Евтихий Данилович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Павловская Дарья Евтихиевна

Отец ребёнка: Павловский Евтихий Данилович

Винаровка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павловский Евтихий Данилович

Смерть
Неизвестно
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