Мягченкова (Коротеева) Акулина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченкова (Коротеева) Акулина Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1871

Муж: Мягченков Николай Харлампиевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.11.1873

Сын: Мягченков Кузьма Николаевич

Отец ребёнка: Мягченков Николай Харлампиевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.12.1877

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Мягченков Николай Харлампиевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.09.1880

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Мягченков Николай Харлампиевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.12.1885

Сын: Мягченков Даниил Николаевич

Отец ребёнка: Мягченков Николай Харлампиевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.06.1888

Дочь: Мягченкова Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Мягченков Николай Харлампиевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.06.1889

Сын: Мягченков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мягченков Николай Харлампиевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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