Мягченкова (Коротеева) Акулина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1871
Рождение ребёнка
13.11.1873
Сын: Мягченков Кузьма Николаевич
Отец ребёнка: Мягченков Николай Харлампиевич
Рождение ребёнка
03.12.1877
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Мягченков Николай Харлампиевич
Рождение ребёнка
13.09.1880
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Мягченков Николай Харлампиевич
Рождение ребёнка
31.12.1885
Сын: Мягченков Даниил Николаевич
Отец ребёнка: Мягченков Николай Харлампиевич
Рождение ребёнка
13.06.1888
Дочь: Мягченкова Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Мягченков Николай Харлампиевич
Рождение ребёнка
13.06.1889
Сын: Мягченков Иван Николаевич
Отец ребёнка: Мягченков Николай Харлампиевич
Работа или профессия
Неизвестно