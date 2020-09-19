Артёмова Сергей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1949
Дата смерти19.09.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1975
Сын: Артёмов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Горбаченкова Людмила Петровна
Рождение ребёнка
11.04.1986
Сын: Артёмов Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: Горбаченкова Людмила Петровна
Смерть
19.09.2020