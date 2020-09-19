Артёмова Сергей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмова Сергей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1949

Дата смерти

19.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1975

Сын: Артёмов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Горбаченкова Людмила Петровна

Рождение ребёнка
11.04.1986

Сын: Артёмов Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: Горбаченкова Людмила Петровна

Смерть
19.09.2020
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