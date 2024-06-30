Постников Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения17.11.1918
Дата смерти12.06.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1948
Сын: Постников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.07.1949
Сын: Постников Николай Александрович
Мать ребёнка: Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.10.1952
Дочь: Новатарская (Постникова) Галина Александровна
Мать ребёнка: Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.03.1955
Сын: Постников Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.03.1958
Дочь: Демьяненко (Постникова) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна
Смерть
12.06.1970