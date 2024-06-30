Постников Александр Павлович 17.11.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Постников Александр Павлович

Место рождения

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

17.11.1918

Дата смерти

12.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918

Отец: Постников Павел Лукьянович

Мать: Постникова Синклитикия Гавриловна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.01.1948

Сын: Постников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.07.1949

Сын: Постников Николай Александрович

Мать ребёнка: Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.10.1952

Дочь: Новатарская (Постникова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.03.1955

Сын: Постников Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.03.1958

Дочь: Демьяненко (Постникова) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
12.06.1970
Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область

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