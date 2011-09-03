Михов Валерий Михайлович 14.02.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михов Валерий Михайлович

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

14.02.1952

Дата смерти

03.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1952

Отец: Михов Михаил Петрович

Мать: Михова Валентина Евдокимовна

Рождение ребёнка
20.03.1987

Дочь: Марина Михова Валерьевна

Мать ребёнка: Михова (Строгова) Ирина Викторовна

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.08.1989

Сын: Михов Олег Валерьевич

Мать ребёнка: Михова (Строгова) Ирина Викторовна

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
03.09.2011
Москва, город федерального значения Москва
Рак толстого кишечника (аденокарцинома) с метастазами в печени и легких

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