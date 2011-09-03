Михов Валерий Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.02.1952
Дата смерти03.09.2011
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1952
Рождение ребёнка
20.03.1987
Дочь: Марина Михова Валерьевна
Мать ребёнка: Михова (Строгова) Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
04.08.1989
Мать ребёнка: Михова (Строгова) Ирина Викторовна
Смерть
03.09.2011
Москва, город федерального значения Москва
Рак толстого кишечника (аденокарцинома) с метастазами в печени и легких