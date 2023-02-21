Мячин Ермолай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1759 и 1760
Мать ребёнка: Мячина Епистихимья (?) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Мячин Сйли (?) Ермолаевич
Мать ребёнка: Мячина Епистихимья (?) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Мячин Прокопий Ермолаевич
Мать ребёнка: Мячина Епистихимья (?) Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1796
Похороны
Неизвестно