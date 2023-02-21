Мячин Ермолай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячин Ермолай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1759 и 1760

Сын: Мячин Ярофей Ермолаевич

Мать ребёнка: Мячина Епистихимья (?) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Мячин Сйли (?) Ермолаевич

Мать ребёнка: Мячина Епистихимья (?) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Мячин Прокопий Ермолаевич

Мать ребёнка: Мячина Епистихимья (?) Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мячина Епистихимья (?) Дмитриевна

Смерть
1796
Похороны
Неизвестно
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